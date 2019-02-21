На Алтае мужчина убил знакомого и порезал лицо приятельницы

СЕГОДНЯ 13:36 2019-02-21T13:36:34+03:00

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В Алтайском крае осудили 45-летнего жителя Славгорода, который убил друга и порезал либо знакомой.

Трагедия произошла еще в декабре 2017 года. Мужчина вместе с друзьями выпивал в одном из баров Славгорода.

- После того, как один из знакомых начал вести себя неподобающим образом, он попросил его выйти, - рассказывают в пресс-службе Следственного управления СК РФ по региону.

Однако усмирить его не получилось. Тогда обвиняемых выхватил из кармана нож, который носил при себе и пырнул приятеля в грудь. Спустя некоторое время потерпевший скончался.

Уже во время следствия выяснилось, что немногим ранее, в ноябре, этот же злодей порезал лицо своей знакомой за то, что та якобы пыталась оскорбить его.

До суда мужчина свою вину признал лишь частично. В итоге ему дали 8 лет 1 месяц колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU