На Алтае мужчина убил знакомого и порезал лицо приятельницы
В Алтайском крае осудили 45-летнего жителя Славгорода, который убил друга и порезал либо знакомой.
Трагедия произошла еще в декабре 2017 года. Мужчина вместе с друзьями выпивал в одном из баров Славгорода.
- После того, как один из знакомых начал вести себя неподобающим образом, он попросил его выйти, - рассказывают в пресс-службе Следственного управления СК РФ по региону.
Однако усмирить его не получилось. Тогда обвиняемых выхватил из кармана нож, который носил при себе и пырнул приятеля в грудь. Спустя некоторое время потерпевший скончался.
Уже во время следствия выяснилось, что немногим ранее, в ноябре, этот же злодей порезал лицо своей знакомой за то, что та якобы пыталась оскорбить его.
До суда мужчина свою вину признал лишь частично. В итоге ему дали 8 лет 1 месяц колонии строгого режима.
ИСТОЧНИК KP.RU