Таксист, проживающий в машине, отравился неизвестным ядом

СЕГОДНЯ 13:12 2019-02-21T13:12:57+03:00

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В Новоалтайске на обочине дороги нашли машину с водителем, которого с диагнозом «отравление неизвестным ядом» доставили в местную больницу. Он скончался на следующий день.

Проверка показала, что мужчина работал водителем такси и, по словам родственников, жил в арендованном автомобиле. Из его салона следователи позже изъяли два пакетика неизвестного вещества, инъекционный шприц, мобильный телефон и навигатор.

- Экспертиза показала, что в шприце было наркотическое средство, - сообщают в пресс-службе прокуратуры Алтайского края.

Проверка также подтвердила информацию о том, что мужчина незаконно приобретал, хранил и употреблял запрещенные препараты. Тем не менее, было вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела из-за смерти таксиста. С решением об отказе в возбуждении уголовного дела прокуратура края согласилась.

ИСТОЧНИК KP.RU