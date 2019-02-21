Житель Алтайского края перевел мошеннику 140 тысяч рублей за автомобиль

СЕГОДНЯ 12:30 2019-02-21T12:30:03+03:00

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Житель Смоленского района перевел мошеннику 140 тысяч рублей.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю, 58-летний мужчина нашел в интернете объявление о продаже грузового автомобиля по привлекательной цене. Он решил купить его. Продавец попросил предоплату и для подтверждения своей личности прислал копию паспорта и данные банковской карты. Сельчанин отправил 140 тысяч рублей на счет неизвестного, но тот перестал отвечать на звонки.

Сейчас полицейские проводят проверку и выясняют все обстоятельства произошедшего.

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ИСТОЧНИК KP.RU