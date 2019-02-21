2019-02-21T12:24:05+03:00
Экономика

В Бийске состоялось собрание Союза промышленников Алтайского края

Анна СЕМИНА
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Собрание Союза промышленников Алтайского краяСобрание Союза промышленников Алтайского краяФото: газеты «Бийский рабочий»
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Собрание состоялось на площадке ЗАО «Эвалар», где открывается производство лекарственных препаратов.

В Бийск приехали почти все члены Союза промышленников – представители крупнейших заводов региона, вузов, банков, региональные министры и представители федеральных ведомств из Москвы. Общее число участников собрания перевалило за 80 человек.

Как сообщает «Бийский рабочий», перед началом заседания участникам мероприятия показали новое производство. Его мощности впечатляют - до шести миллиардов таблеток и капсул в год.

– Выручка от реализации продукции по всему холдингу составила чуть более 10 млрд руб. На 10% увеличился экспорт. Сегодня продукция «Эвалара» уходит в 26 стран. Масштабным проектом стал запуск нового лекарственного производства, которое позволит расширить наш ассортимент с 26 до 42 наименований лекарств. Сегодня на производстве трудится 1400 работников. Средняя заработная плата – на уровне 37 тысяч рублей и ежегодно индексируется, - уже во время собрания отметила Лариса Прокопьева, генеральный директор и основатель компании «Эвалар».

По словам министра промышленности и энергетики Алтайского края Александра Климина, в целом за прошедший год объем отгруженных товаров собственного производства предприятиями края составил 367 миллиардов рублей. При этом одним из самых развитых направлений региона по-прежнему остается сельское хозяйство.

- Также положительная динамика наметилась в транспортном производстве, в основном за счет «Алтайвагона». В то же время есть отрасли, в которых наблюдается спад. Так, «просело» производство кокса. Это связано с отказом Украины от российской продукции из-за повышения ввозной пошлины, - говорит он.

Что касается инвестиций в основной капитал алтайских предприятий, то по предварительным данным они составили порядка 100 миллиардов рублей. Отмечается прирост в 20%.

Помимо этого участники собрания обсудили программы поддержки, проблемы, которые наоборот мешают получать субсидии, обозначили требования, которые тормозят развитие предприятий. Ну а в завершении провели выборы исполнительного директора Союза промышленников. Им стал Виктор Мещеряков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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