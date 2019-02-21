Пьяный водитель сбил девушку в алтайском селе и скрылся с места ДТП
Житель Павловского района Алтайского края ответит в суде за «пьяное» ДТП, в котором серьезно пострадала несовершеннолетняя девушка.
Как сообщил заместитель прокурора Павловского района Александр Скорых, авария произошла в декабре 2018 года. Предполагаемый виновник ДТП сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. Он не заметил девушку, которая шла в попутном направлении, в результате наехал на нее.
От удара девушка получила серьезные повреждения, в том числе черепно-мозговую травму и перелом бедра.
Примечательно, что водитель после наезда на пешехода, скрылся с места ДТП. Пострадавшую в бессознательном состоянии обнаружили жители села, они и вызвали «скорую помощь» и полицию.
Виновника ДТП удалось установить в течение часа по обломку фирменного знака марки автомобиля и пластиковым частям, отвалившимся от бампера.
Уголовное дело по факту этой аварии направлено в суд.
ИСТОЧНИК KP.RU