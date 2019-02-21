2019-02-21T12:20:23+03:00
Происшествия

Пьяный водитель сбил девушку в алтайском селе и скрылся с места ДТП

Алексей КУЧЕРЯВЫХ
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Житель Павловского района Алтайского края ответит в суде за «пьяное» ДТП, в котором серьезно пострадала несовершеннолетняя девушка.

Как сообщил заместитель прокурора Павловского района Александр Скорых, авария произошла в декабре 2018 года. Предполагаемый виновник ДТП сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. Он не заметил девушку, которая шла в попутном направлении, в результате наехал на нее.

От удара девушка получила серьезные повреждения, в том числе черепно-мозговую травму и перелом бедра.

Примечательно, что водитель после наезда на пешехода, скрылся с места ДТП. Пострадавшую в бессознательном состоянии обнаружили жители села, они и вызвали «скорую помощь» и полицию.

Виновника ДТП удалось установить в течение часа по обломку фирменного знака марки автомобиля и пластиковым частям, отвалившимся от бампера.

Уголовное дело по факту этой аварии направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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