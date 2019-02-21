2019-02-21T12:21:05+03:00
Общество

Почта России и "Комсомольская правда" подвели итоги акции "Мой папа самый-самый"

Поделиться:
Фото Евгении НагихФото Евгении Нагих
Изменить размер текста:

Алтайский филиал Почты России и «Комсомольская правда» Барнаул» подвели итоги совместной акции, приуроченной к 23 февраля. Свыше тридцати девчонок и мальчишек решили выразить свою любовь папам, приняв участие в совместном проекте Почты России и «Комсомольской правды» Барнаул».

19 февраля в конференц-зале редакции состоялось награждение победителей конкурса «Мой папа самый-самый». Абсолютным победителем голосования стал пятилетний Илья Локайчук - именно его работа набрала больше всего голосов читателей "Комсомолки".

Фото Евгении Нагих

Фото Евгении Нагих

Остальных победителей определял оргкомитет конкурса. 2 место заняла Алина Колесникова, 3 место досталось Ульяне Сартаковой. В дополнительной номинации «Самые красивые глаза» были отмечены: Чупина Катя, Илона Ужнева, Василиса Нагих, Маша Стельмах и Глеб Лихачев. Все ребята были отмечены грамотами и ценными подарками.

После торжественного награждения детей ждал сюрприз – экскурсия в студию записи радио «Комсомольская правда». Ребята узнали много интересного о работе журналистов и звукорежиссёров, смогли примерить образ ведущего, сделать красивое селфи, но самое главное – записать свое личное поздравление папам.

Фото Евгении Нагих

Фото Евгении Нагих

- Приятно осознавать, что дети еще не разучились дарить тепло своим родным, особенно папам, ведь современные тенденции диктуют порой совсем другие манеры и правила поведения в обществе. Мы зачастую видим, что родители свободное время проводят в интернете, и дети делают тоже самое, забывая порой поздравить друг друга с праздниками. Проводя подобные конкурсы, мы в первую очередь хотели привлечь внимание детей к творчеству, дать возможность проявить себя, показав нам свои таланты, а родителем – свою любовь. Поздравляю Илью и всех ребят с победой, и от всей души желаю не останавливаться на достигнутом, продолжая участвовать в самых различных проектах, добиваться поставленных целей и, конечно же, радовать своих родителей хорошими оценками. Сейчас – это ваша основная задача! - отметил директор УФПС Алтайского края Александр Вервицкий.

Фото Евгении Нагих

Фото Евгении Нагих

Напомним, что для участия в конкурсе было необходимо нарисовать своего папу, сфотографироваться с работой и выставить ее в Инстаграме на своей странице или странице родителей с хештегом #ПочтаРоссии и #КомсомольскаяправдаБарнаул. После чего было нужно прислать свой рисунок организаторам конкурса. Затем все работы выставлялись на сайте «Комсомольской правды» в Барнауле», где было открыто голосование за самую лучшую работу, по мнению читателей издания. По итогам конкурса Алтайский филиал Почты России и редакция «Комсомольской правды» Барнаул» определили еще семь победителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На Алтае мужчина убил знакомого и порезал лицо приятельницы
Театральная студия в алтайской колонии отметит первый юбилей
Таксист, проживающий в машине, отравился неизвестным ядом
В некоторых школах Барнаула на входе нужно сдавать смартфоны
Житель Алтайского края перевел мошеннику 140 тысяч рублей за автомобиль
В Бийске состоялось собрание Союза промышленников Алтайского края
Пьяный водитель сбил девушку в алтайском селе и скрылся с места ДТП
Барнаульская «Лента» на Власихинской заработала
Жителя Алтайского края заставили оформить кредитку, а после – обманули
На Алтае Свидетели Иеговы занимались махинациями с недвижимостью
Пассажир «скорой помощи» пострадал в Барнауле после столкновения с иномаркой
200 тысяч человек позвонили по вопросам мусора регоператору Барнаульской зоны
Сотрудник барнаульской железной дороги вымогал у своих сотрудников деньги
«Ростелеком» поддержал барнаульских эрудитов
На железнодорожном мосту в Барнауле загорелся пункт обогрева
Алтай-Кокс приобрел новый тепловоз
Алтайский медуниверситет значительно улучшил позиции в рейтинге эффективности вузов России
Из-за непогоды алтайские дорожники перешли на усиленный режим работы
Житель алтайского села вместо покупки грузовика потерял 14 тысяч рублей
Десять тысяч рублей и бутылку коньяка потребовал мошенник с жительницы Алейска
В Алтайском крае на карантин закрыты три школы и два детсада
Железнодорожный вокзал Барнаула реконструируют до 2024 года
Более 22 тысяч жителей Алтайского края заболели ОРВИ за неделю