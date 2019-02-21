2019-02-21T12:01:09+03:00
Общество

Барнаульская «Лента» на Власихинской заработала

Юлия ЕВГРАФОВА
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Гипермаркет «Лента» возобновил свою работу.Гипермаркет «Лента» возобновил свою работу.Фото: Дарья САВЕНКО
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Сегодня, 21 февраля, гипермаркет «Лента», который находится по адресу Власихинская, 67, возобновил свою работу. Временное закрытие магазина вызвало множество недовольств у жителей города. Из-за этого им пришлось стоять в очередях в соседнем «Ашане».

Напомним, что 14 февраля на двери магазина появилась табличка, что он закрыт по техническим причинам. Как выяснилось позже, причиной стало провисание крыши.

- Вчера, около 9 часов утра, когда я ехала на работу мимо «Ленты» видела, как мужчины с лопатами счищали снег с крыши магазина. А сегодня он заработал, - рассказала одна из жительниц города.

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Никакой информации о закрытии представители «Ленты» не давали, отделываясь лишь общими фразами (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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