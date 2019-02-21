2019-02-21T11:55:24+03:00
Происшествия

Жителя Алтайского края заставили оформить кредитку, а после – обманули

Дарья САВЕНКО
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Пенсионер теперь должен банку крупную сумму денег.Пенсионер теперь должен банку крупную сумму денег.Фото: Дарья САВЕНКО
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Жителя Завьяловского района заставили оформить кредитную карту, а после сняли с нее 50 тысяч рублей.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю, накануне 71-летнему сельчанину на сотовый телефон позвонил неизвестный. Он представился сотрудником компании и предложил мужчине вернуть компенсацию за игру на бирже. Звонивший сказал, что деньги можно перечислить только на определенную карту, которую необходимо оформить.

Пенсионер оформил кредитку на 50 тысяч рублей, а после сообщил неизвестному ее персональные данные и смс. После этого все деньги списались со счета, и теперь пенсионер должен крупную сумму денег банку.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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