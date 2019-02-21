На Алтае Свидетели Иеговы занимались махинациями с недвижимостью

СЕГОДНЯ 11:30 2019-02-21T11:30:20+03:00

Изменить размер текста: A A

В Алтайском крае прокуратура потребовала признать недействительной сделку с недвижимостью, которую провернула религиозная организация Свидетелей Иеговы.

Напомним, в 2017 году Верховный Суд Российской Федерации принял решение о ликвидации данной организации. Все региональные отделения тоже должны были закрыться, а их имущество обращено в собственность РФ.

Однако в Бийске местная религиозная организация в обход всем требованиям пожертвовала нежилое помещение площадью более 200 квадратных метров и земельный участок на улице Ильи Репина некому юридическому лицу из Швеции. Договор об этом у них был на руках.

- Прокуратура отнесла данную сделку к мнимой, поскольку назначение недвижимого имущества не изменилось, во владение к новым собственникам здание и земельный участок под ним фактически не перешли, - сообщают в пресс-службе алтайской прокуратуры.

В связи с чем был подан иск о признании сделки недействительной. Суд согласился с представленными доводами. По его мнению, передачу помещения произвели специально для вывода имущества. Итог для сектантов оказался печальный – договор передачи признали недействительным. Здание и участок обратили в собственность РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU