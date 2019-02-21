2019-02-21T11:10:22+03:00
Происшествия

Пассажир «скорой помощи» пострадал в Барнауле после столкновения с иномаркой

Алексей КУЧЕРЯВЫХ
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Автомобиль Nissan Cube врезался в карету «скорой помощи» в Барнауле. Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня, 21 февраля.

Как сообщили в отделении пропаганды ГИБДД Барнаула, авария произошла в 8 часов 49 минут на пересечении улиц Мозаичной и Петербургской. Уже установлено, что за рулем иномарки находился 43-летний водитель. Nissan Cube врезался в машину УАЗ «скорой помощи». В результате аварии пострадал 29-летний пассажир УАЗа. Ему была оказана помощь в краевой клинической больнице.

В настоящее время по факту аварии проводится проверка.

Тем временем, горожане активно оставляют свои комментарии под сообщением об этой аварии в паблике «Инцидент Барнаул».

– На данном перекрестке нет знака приоритета дороги, а так как зима сейчас, то не видно покрытия, так что дороги равнозначные и тут в данное время проезд по помехе справа, – написала Татьяна Шинкоренко.

ИСТОЧНИК KP.RU

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