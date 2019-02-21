2019-02-21T10:35:31+03:00
Общество

200 тысяч человек позвонили по вопросам мусора регоператору Барнаульской зоны

Дарья САВЕНКО
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В основном звонки поступали от жителей сельских районов, которые входят в Барнаульскую зону.В основном звонки поступали от жителей сельских районов, которые входят в Барнаульскую зону.Фото: Дарья САВЕНКО
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С 1 февраля на горячую линию регоператора по обращению с ТКО в Барнаульской зоне «Эко-компекс» обратились 200 тысяч человек.

Как рассказали в пресс-службе Минстроя по Алтайскому краю, в основном звонки поступали от жителей сельских районов, которые входят в Барнаульскую зону. Спрашивают они о графиках вывоза мусора, оплате за новую услугу и организации контейнерных площадок.

Между тем, в адрес регоператора поступает много жалоб о том, что дозвониться до его специалистов практически невозможно. В компании подтверждают возникшие проблемы с «горячей линией».

- На сегодняшний день единый телефон обслуживают пятнадцать операторов. Чтобы разгрузить линию, звонки переводятся на специалистов различных отделов компании. Кроме того, в ближайшее время число операторов будет увеличено, - пояснил заместитель генерального директора «ЭКО-Комплекса» Никита Бобров.

Запишите телефончик

Горячая линия - 8 800 350 73 37

ИСТОЧНИК KP.RU

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