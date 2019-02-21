Сотрудник барнаульской железной дороги вымогал у своих сотрудников деньги

СЕГОДНЯ 10:15 2019-02-21T10:15:03+03:00

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В Барнауле осудили начальника механизированной дистанции погрузочно-разгрузочных работ и коммерческих операций ОАО «РЖД». Его обвиняли в получении взятки.

Следствие установило, что с 27 июля 2017 года по 30 января 2018 года начальник вымогал у своих работников деньги. Не желая быть уволенными, они соглашались на его условия. Таким образом, руководителю удалось незаконно получить 370 тысяч рублей.

Во время предварительного следствия и на суде обвиняемый свою вину не признавал. Каждый раз он выдавал придуманную им якобы законную версию получения денег.

- Однако государственным обвинителем суду представлены неопровержимые доказательства его виновности, в связи с чем он свою вину признал и в содеянном раскаялся, - сообщают в Западно-сибирской транспортной прокуратуре.

Мужчину приговорили к штрафу в 3,3 миллиона рублей и лишили прав в течение пяти лет занимать руководящие должности в государственных органах, а также в акционерных обществах. Также у него конфисковали в доход государства 50 тысяч рублей. Помимо этого был удовлетворен иск Барнаульского транспортного прокуратура, который потребовал взыскать в доход государства 320 тысяч рублей, полученных в качестве взятки.

ИСТОЧНИК KP.RU