«Ростелеком» поддержал барнаульских эрудитов

СЕГОДНЯ 09:48 2019-02-21T09:48:21+03:00

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Национальный оператор связи вручил подарки победителям отборочного этапа чемпионата России интеллектуального шоу «Ворошиловский стрелок», впервые прошедшего в Барнауле.

В турнире участвовали 18 команд из профессиональных образовательных учреждений и школ города. «Ворошиловский стрелок» – игра на эрудицию. Победителем становится команда, которая с помощью логических умозаключений и возможных подсказок ведущего дает правильные ответы и первой удаляет из игры команду соперников.

Динамичное состязание интеллектуалов с непредсказуемым финалом длилось почти три часа. По результатам поединка первое место заняла команда «Молния», второе – «Команда А», обе – из Алтайской Академии гостеприимства. На третьем месте – «Чертоги разума» из гимназии №85. Тройка победителей получила кубки, медали и памятные подарки.

За безусловную победу «Ростелеком» подарил игрокам сумки для ноутбуков и сувениры.

- Умные услуги, цифровые сервисы и коробочные решения «Ростелекома» рассчитаны на самостоятельную настройку и подключение. Поэтому мы с удовольствием поддерживаем молодежные интеллектуальные поединки, стремление к знаниям, в том числе к изучению телекоммуникационного рынка и новых ИТ-технологий. Поздравляю Алтайскую Академию гостеприимства за достойный уровень участников, – отметил директор Алтайского филиала ПАО «Ростелеком» Сергей Лавренюк.

Организаторами турнира выступили Российская ассоциация интеллектуальных клубов (РАИК), московский Центр интеллектуальных игр «Сириус», барнаульское представительство университета «Синергия» и комитет по делам молодежи администрации Барнаула.

Для справки

Интеллектуальное шоу «Ворошиловский стрелок» создано в 2008 году. Впервые игра состоялась на Всероссийском форуме «Селигер», затем успешно прошла на крупных молодежных площадках «Таврида» и «Студенческий марафон». Уникальный отечественный проект получил высокие оценки экспертов и стал популярным в молодежной среде. С 2010 года региональные отделения интеллектуальной игры «Ворошиловский стрелок» объединились в российскую ассоциацию.

ИСТОЧНИК KP.RU