На железнодорожном мосту в Барнауле загорелся пункт обогрева

СЕГОДНЯ 09:34 2019-02-21T09:34:57+03:00

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Стали известны подробности пожара на железнодорожном мосту в Барнауле. Ранее в социальных сетях писали, что горела электрощитовая, однако выяснилось, что вспыхнул пункт обогрева.

Как сообщили в пресс-центре Западно-Сибирской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» пожар произошел в 5 часов 37 минут 21 февраля на железнодорожном мосту через Обь. Произошло возгорание в пункте обогрева работников. Площадь помещения составляет всего лишь 4 квадратных метра. На месте возгорания работал пожарный поезд, обошлось без пострадавших.

Также известно, что в результате ЧП инфраструктура железнодорожного моста не повреждена, на движение пассажирских поездов происшествие не повлияло. Устанавливаются причины инцидента.

Тем временем пожар на мосту активно обсуждают в комментариях подписчики сообщества «Barnaul 22». Очевидцы пишут, что после возгорания на месте скопилось большое количество работников железной дороги.

ИСТОЧНИК KP.RU