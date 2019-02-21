Алтай-Кокс приобрел новый тепловоз
Алтай-Кокс приобрел новый тепловоз ТЭМ9, который будет задействован в маневровой и грузовой работе железнодорожного цеха. Электрическая передача обеспечивает более высокую надежность и ремонтопригодность локомотива по сравнению с аналогичной техникой с гидравлической передачей.
Благодаря установленному на локомотиве дизель-генератору с улучшенными эксплуатационными и экологическими показателями, он потребляет на 15% меньше дизельного топлива.
Новый тепловоз более безопасный для обслуживающих его локомотивных бригад. В нем предусмотрена защита от ошибок при эксплуатации, которая минимизирует влияние человеческого фактора.
Кабина тепловоза оборудована кондиционером, холодильником, электроплитой, эргономичным пультом управления и креслами, что улучшает условия труда машинистов.
ИСТОЧНИК KP.RU