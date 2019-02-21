Алтайский медуниверситет значительно улучшил позиции в рейтинге эффективности вузов России

СЕГОДНЯ 08:18 2019-02-21T08:18:10+03:00

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Опубликованы итоги рейтинга вузов Lift Up (https://msd-nica.ru/reyting-monitoringa-effektivnosti-vuzov). Он составлен на основании результатов мониторинга эффективности вузов России за 2017 год, проведенного Министерством науки и высшего образования РФ.

Всего оценено 1298 вузов России, которые были распределены по 10 лигам в зависимости от значения индекса J, вычисляемого на основании данных мониторинга и зависящего от величины каждого из 7 анализируемых показателей. Это образовательная деятельность (средний балл ЕГЭ), научно-исследовательская деятельность, международная деятельность/приведенный контингент (доля иностранных студентов), финансово-экономическая деятельность, заработная плата, трудоустройство выпускников, дополнительный показатель.

По результатам деятельности в 2017 году АГМУ получил показатель J=26, благодаря чему расположился во второй лиге и занял 20-е место среди 1298 вузов страны. Всего во вторую лигу рейтинга вошли только 23 вуза России. Отметим, что в первой лиге рейтинга находится только один вуз – Национальный исследовательский ядерный университет (МИФИ).

Из 55 медицинских вузов страны в первую лигу не попал ни один. Во второй лиге представлены 5 медицинских вузов: СибГМУ, РНИМУ им. Н.И. Пирогова, КазГМУ, Первый СПбГМУ им. академика И.П. Павлова и Алтайский медицинский университет. Другие медицинские вузы расположились в 3-10 лигах рейтинга.

Среди 15-ти вузов Алтайского края, вошедших в данный рейтинг, АГМУ расположился во второй лиге и занял первое место, другие вузы региона представлены в 4-10 лигах рейтинга.

Напомним, по итогам мониторинга эффективности 2016 года Алтайский медицинский университет занимал 60 место среди 1478 вузов страны и располагался в 3 лиге рейтинга.

ИСТОЧНИК KP.RU