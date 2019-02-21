Из-за непогоды алтайские дорожники перешли на усиленный режим работы

СЕГОДНЯ 08:15 2019-02-21T08:15:58+03:00

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В связи с пришедшими в Алтайский край снегопадами, дорожники перешли на усиленный режим работы, в том числе на федеральных трассах.

В частности этим утром на линию вышли 75 специализированных дорожных машин. В частности они занимаются расчисткой федеральный трассы Р-256 «Чуйский тракт» и А-322 «Барнаул - Рубцовск - граница с Республикой Казахстан».

- Дорожники проводят патрульную снегоочистку. Работы будут вести круглосуточно, - отмечают в Управлении федеральных автомобильных дорог «Алтай».

В ведомстве отмечают, что из-за метелей наиболее сложная обстановка складывается на трассе А-322 от села Шипунова до Веселоярска. Поэтому водителям настоятельно рекомендуют не превышать скорость и соблюдать дистанцию.

Для того чтобы узнать информацию о состоянии дорог, возможных перекрытиях или сообщить о нештатных ситуациях, следует позвонить по телефону центра управления производством Упрдор «Алтай»: (3852) 63-14-59, 8-962-815-98-69.

ИСТОЧНИК KP.RU