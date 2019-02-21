Житель алтайского села вместо покупки грузовика потерял 14 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 07:09 2019-02-21T07:09:00+03:00

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Житель Смоленского района Алтайского края попался на распространенную уловку мошенников. Мужчина хотел купить грузовик и в качестве предоплаты перечислил 14 тысяч рублей, но после этого с ним перестали выходить на связь.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю, все произошло накануне, 20 февраля. Как рассказал сам потерпевший, объявление о продаже грузовика он увидел на одном из сайтов. Прежде всего, мужчине показалась привлекательной цена. Когда он связался с продавцом, тот попросил его перечислить предоплату. Для убедительности он выслал копию паспорта и данные банковской карты. Когда мужчина перечислили 14 тысяч рублей, покупатель перестал отвечать на звонки.

В настоящее время по данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства. В полиции напоминают о том, что не стоит переводить деньги за товар, который вы не видели.

ИСТОЧНИК KP.RU