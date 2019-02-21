Десять тысяч рублей и бутылку коньяка потребовал мошенник с жительницы Алейска

СЕГОДНЯ 06:45 2019-02-21T06:45:59+03:00

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Полицейские Алтайского края ведут розыск мошенника, которому доверчивая жительница Алейска отдала десять тысяч рублей, а также купила бутылку коньяка.

Предварительно было установлено, что накануне 2019 нового года 44-летней жительнице Алейска позвонил неизвестный и представился сотрудником надзорного ведомства.

- Он сказал, что ей необходимо явиться к нему на работу. Пока она была в пути, он перезвонил и попросил заехать в магазин и купить бутылку коньяка, а также перечислить на три сотовых телефона денег на общую сумму десять тысяч рублей. При встрече все обещал отдать, - сообщают в пресс-службе Главного управления МВД России по Алтайскому краю.

Как только потерпевшая все выполнила, телефон собеседника стал недоступен. Женщина поняла, что ее обманули мошенники.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Если злоумышленника найдут, то ему придется ответить за свои деяния в суде. Он может отправиться за решетку на срок до двух лет.

ИСТОЧНИК KP.RU