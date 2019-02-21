В Алтайском крае на карантин закрыты три школы и два детсада

СЕГОДНЯ 06:42 2019-02-21T06:42:02+03:00

Изменить размер текста: A A

Три школы и два детских сада остаются закрытыми в Алтайском крае из-за карантина. Помимо этого, частично приостановлен учебный процесс в 12 классах восьми школ и 46 группах 39 дошкольных учреждений.

Как сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора, за прошлую неделю в поликлиники Алтайского края обратились 22,2 тысяч заболевших ОРВИ. По сравнению с неделей ранее, отмечается снижение заболеваемости на 14,5%. Большинство заболевших – 57,8% – дети до 14 лет.

Кстати

В рамках Всероссийской «горячей линии» специалистами Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю продолжается консультирование граждан по мерам профилактики гриппа и ОРВИ. Получить консультацию можно до 10 маста 2019 года по телефонам «горячих линий» 8 (3852) 66-54-35, 24-28-67 (понедельник-четверг – с 8:30 до 17:00, пятница – с 8:30 до 12:45).

ИСТОЧНИК KP.RU