Железнодорожный вокзал Барнаула реконструируют до 2024 года
В Барнауле приступят к разработке проекта по реконструкции железнодорожного вокзала. Накануне этот вопрос обсуждали в Минтрансе Алтайского края.
Известно, что общий облик здания останется практически неизменным. Это связано с тем, что оно входит в перечень объектов культурного наследия.
В это же время произойдут серьезные внутренние изменения, цель которых – улучшить условия для пассажиров. Эксперты обсудили возможность включить в проект реконструкции старый корпус вокзала, который находится левее от основного сооружения. В будущем это позволит разделить потоки пассажиров дальнего и пригородного следования на два здания.
Помимо этого в проект должны заложить реконструкцию железнодорожной инфраструктуры и реконструкцию привокзальной площади.
Завершить разработку проекта намечено на 2020 год. К 2024 году должна завершиться непосредственно реконструкция.
ИСТОЧНИК KP.RU