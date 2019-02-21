СЕГОДНЯ 06:38 2019-02-21T06:38:25+03:00

Железнодорожный вокзал Барнаула реконструируют до 2024 года Фото: Алексей КУЧЕРЯВЫХ

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В Барнауле приступят к разработке проекта по реконструкции железнодорожного вокзала. Накануне этот вопрос обсуждали в Минтрансе Алтайского края.

Известно, что общий облик здания останется практически неизменным. Это связано с тем, что оно входит в перечень объектов культурного наследия.

В это же время произойдут серьезные внутренние изменения, цель которых – улучшить условия для пассажиров. Эксперты обсудили возможность включить в проект реконструкции старый корпус вокзала, который находится левее от основного сооружения. В будущем это позволит разделить потоки пассажиров дальнего и пригородного следования на два здания.

Помимо этого в проект должны заложить реконструкцию железнодорожной инфраструктуры и реконструкцию привокзальной площади.

Завершить разработку проекта намечено на 2020 год. К 2024 году должна завершиться непосредственно реконструкция.

ИСТОЧНИК KP.RU