Более 22 тысяч жителей Алтайского края заболели ОРВИ за неделю

СЕГОДНЯ 06:31 2019-02-21T06:31:30+03:00

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Порядка 22,2 тысяч человек, заболевших ОРВИ, обратились в поликлиники Алтайского края за неделю с 11 по 17 февраля. В сравнении с предыдущей неделей отмечается снижение заболеваемости на 14,5%.

Как рассказали в пресс-службе регионального Роспотребнадзора, это на 27,3% выше эпидемического порога. Большинство заболевших – 57,8% – дети до 14 лет.

Среди заболевших ОРВИ продолжается циркуляция вирусов гриппа, также регистрируются вирусы не гриппозной этиологии (вирусы парагриппа, аденовирусы, риновирусы).

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ИСТОЧНИК KP.RU