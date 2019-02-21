Более 22 тысяч жителей Алтайского края заболели ОРВИ за неделю
Порядка 22,2 тысяч человек, заболевших ОРВИ, обратились в поликлиники Алтайского края за неделю с 11 по 17 февраля. В сравнении с предыдущей неделей отмечается снижение заболеваемости на 14,5%.
Как рассказали в пресс-службе регионального Роспотребнадзора, это на 27,3% выше эпидемического порога. Большинство заболевших – 57,8% – дети до 14 лет.
Среди заболевших ОРВИ продолжается циркуляция вирусов гриппа, также регистрируются вирусы не гриппозной этиологии (вирусы парагриппа, аденовирусы, риновирусы).
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ИСТОЧНИК KP.RU