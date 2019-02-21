В ТЦ «Арена» барнаульцы смогут пройти медобследование

СЕГОДНЯ 04:48 2019-02-21T04:48:21+03:00

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Жители Барнаула смогут пройти небольшое медобследование в ТЦ «Арена» на Павловском тракте.

В четверг, 21 февраля, с 11 до 15 часов там будет работать мобильный комплекс Краевого центра медицинской профилактики.

- Специалисты центра измерят рост, вес, уровень глюкозы и холестерина в крови, проведут динамометрию, определят внутриглазное и артериальное давление. Целью акции является ранняя диагностика заболеваний, которая позволяет своевременно начать эффективное лечение, - сообщается на официальном сайте регионального правительства

Обследование смогут пройти бесплатно все желающие. В преддверии 23 февраля специалисты особое внимание уделят мужчинам. Они получат индивидуальный план коррекции факторов риска развития таких заболеваний, как сахарный диабет, артериальная гипертензия, ишемическая болезнь сердца, ожирение и другие.

Желающих пройти обследование просят при себе иметь паспорт, страховой полис и СНИЛС.

ИСТОЧНИК KP.RU