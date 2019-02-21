В ТЦ «Арена» барнаульцы смогут пройти медобследование
Жители Барнаула смогут пройти небольшое медобследование в ТЦ «Арена» на Павловском тракте.
В четверг, 21 февраля, с 11 до 15 часов там будет работать мобильный комплекс Краевого центра медицинской профилактики.
- Специалисты центра измерят рост, вес, уровень глюкозы и холестерина в крови, проведут динамометрию, определят внутриглазное и артериальное давление. Целью акции является ранняя диагностика заболеваний, которая позволяет своевременно начать эффективное лечение, - сообщается на официальном сайте регионального правительства
Обследование смогут пройти бесплатно все желающие. В преддверии 23 февраля специалисты особое внимание уделят мужчинам. Они получат индивидуальный план коррекции факторов риска развития таких заболеваний, как сахарный диабет, артериальная гипертензия, ишемическая болезнь сердца, ожирение и другие.
Желающих пройти обследование просят при себе иметь паспорт, страховой полис и СНИЛС.
ИСТОЧНИК KP.RU