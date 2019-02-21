В Новоалтайске устранили коммунальную аварию

СЕГОДНЯ 04:36 2019-02-21T04:38:15+03:00

Изменить размер текста: A A

В Навоалтайске устранили коммунальную аварию, в результате которой 24 дома, где проживают почти 1,5 человек, остались без воды.

Напомним, порыв водопровода произошел 19 февраля в районе дома № 10 по улице Партизанская. Сейчас водоснабжение полностью восстановлено.

Как сообщает Тасс со ссылкой на краевой минстрой, первый прорыв водопровода произошел 19 февраля, а после его ликвидации и запуска воды произошла вторая авария, которая и оставила людей на сутки без воды.

В администрации Барнаула уточнили, что под отключение попали четыре детских сада, школа и школа-интернат для детей с нарушением слуха. В мэрии Новоалтайска отметили, что в дома, попавшие под отключение, был организован подвоз холодной воды по графику.

Ранее руководство барнаульского водоканала рассказывало о причинах аварий на коммунальных сетях - главным пунктом назвали изношенность воопровода.

ИСТОЧНИК KP.RU