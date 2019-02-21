В Ребрихе пройдет зимняя Олимпиада сельских спортсменов

СЕГОДНЯ 04:21 2019-02-21T04:21:27+03:00

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В Ребрихе стартовал финал зимней Олимпиады сельских спортсменов. В программу вошли соревнования по лыжным гонкам, полиатлону, шахматам, футболу, хоккею и состязания спортивных семей.

Об этом сообщает официальный сайт правительства Алтайского края со ссылкой на «Алтайский спорт».

Соревнования продлятся до 24 февраля. Два финала олимпиады - по биатлону и рыболовному спорту - организаторы вынесли за пределы Ребрихи. Биатлонисты соревновались 15 - 17 февраля в Барнауле. Спортсмены-рыболовы 16 - 17 февраля оспаривали первенство на озере Мостовом в Завьяловском районе.

В таблице общекомандного первенства по итогам зональных отборочных турниров и прошедших финальных соревнований среди муниципалитетов с населением более 20 тысяч человек лидирует сборная Бийского района (894 балла). Спортсмены Благовещенского района - на втором месте (875 баллов), на третьем - представители Алтайского района (829 баллов).

Среди муниципалитетов с населением менее 20 тысяч жителей сборная Михайловского района занимает первое место (737 баллов), на второй позиции - команда Залесовского района (518 баллов). Замыкает тройку лидеров Завьяловский район (501 балл).

ИСТОЧНИК KP.RU