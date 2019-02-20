Студент после акций против пенсионной реформы заплатит штраф 20 тыс. рублей

СЕГОДНЯ 16:18 2019-02-20T16:18:04+03:00

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Второкурсник из Барнаула Даниил Щеглов заплатит штраф за серию одиночных пикетов против пенсионной реформы.

Даниил обучается на факультете политологии Алтайского госуниверситета. 5 октября с другими студентами они провели серию одиночных акций против повышения пенсионного возраста. Молодые люди выстроились на расстоянии более 50 метров друг от друга вдоль пр. Ленина, сообщает "МК на Алтае". Полицейские посчитали это организацией публичного мероприятия без уведомления. Парня обвинили по части 2 статьи 20.2 КоАП ("Организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия".

В итоге суд вынес решение о штрафе в 20 тысяч рублей. Даниил подал апелляцию, но безуспешно. Так как у студента не было денег, он попросил в соцсетях помочь их собрать. Сделать это удалось довольно быстро.

- Выражаю благодарность за поддержку! Вскоре запишу видеоотчет об оплате, - написал молодой человек «ВКонтакте».

ИСТОЧНИК KP.RU