Барнаулец отправился на заработки и пропал

СЕГОДНЯ 15:22 2019-02-20T15:22:24+03:00

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Следствие разыскивает жителя Барнаула Дениса Дрожжина. 10 декабря минувшего года он вышел из дома по проспекту Комсомольскому, 106А, и исчез.

Приметы пропавшего: среднее телосложение, рост 175-180 сантиметров, на вид 35 лет, короткие русые волосы, голубые глаза.

Был одет в темную вязаную шапку, темный пуховик с капюшоном, синюю спортивную кофту и черные спортивные брюки. При себе имел черную сумочку, мобильный телефон и паспорт.

Особые приметы: на правой руке желтый перстень, на животе вертикальный шрам длиной около 15 см.

Известно, что он намеревался выехать на заработки в Москву или Новосибирск.

- В связи с тем, что о пропавшем долго нет сведений, принято решение о возбуждении уголовного дела, - сообщили в Следственном управлении СК по краю.

Тех, кому что-либо известно о жителе Барнаула, просят позвонить по тел. 8 (3852) 39-34-33, 29-80-94, 29-80-39 либо 02 (по сотовому 102).

ИСТОЧНИК KP.RU