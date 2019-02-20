В Барнауле разрабатывают новый метод очистки воды во время паводка
В водоканале Барнаула ищут лучший способ для очистки воды, рассказали в программе «На первом плане. Барнаул». Хотя ее качество в паводок соответствует норме, это вызывает определенный дискомфорт у жителей города. Барнаульцы отмечают, что весной цвет воды меняется, появляется замутненность и явно чувствуется хлор.
Чтобы улучшить ситуацию, в водоканале намерены использовать активированный уголь для очистки. Сейчас на предприятии подбирают оптимальную дозировку и разрабатывают технологию применения нового метода очистки.
Как отмечает Дмитрий Полюго, главный инженер Барнаульского водоканала, сейчас проводятся научные изыскания. Удастся ли применить новую методику уже в этот паводок - пока не известно, сообщают на официальном сайте города.
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ИСТОЧНИК KP.RU