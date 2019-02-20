Уроженцы Узбекистана приехали в Россию в автобусном тайнике

СЕГОДНЯ 14:00 2019-02-20T14:00:46+03:00

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Двое жителей Узбекистана решили незаконно пересечь российскую границу на территории Алтайского края в автобусном тайнике.

Они знали, что дорога в Россию им «заказана», как минимум, до конца 2020 года, поэтому решили пробраться на территорию нашей страны незаконным способом. Они нашли жителя Казахстана, который работал водителем пассажирского автобуса и за определенное вознаграждение попросили поспособствовать их транспортировке.

- Он посадил их в тайник автобуса, расположенный между задней боковой входной дверью и задним правым колесом. Ранее он использовал ее для перевозки товаров, которые надо было скрыть от пограничного контроля, - рассказывают в пресс-службе прокуратуры Алтайского края.

В итоге иностранцы все же пересекли границу, но гуляли на свободе не долго. В тот же день их задержали в Новосибирской области. Теперь им грозит до шести лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU