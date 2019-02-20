Уроженцы Узбекистана приехали в Россию в автобусном тайнике
Двое жителей Узбекистана решили незаконно пересечь российскую границу на территории Алтайского края в автобусном тайнике.
Они знали, что дорога в Россию им «заказана», как минимум, до конца 2020 года, поэтому решили пробраться на территорию нашей страны незаконным способом. Они нашли жителя Казахстана, который работал водителем пассажирского автобуса и за определенное вознаграждение попросили поспособствовать их транспортировке.
- Он посадил их в тайник автобуса, расположенный между задней боковой входной дверью и задним правым колесом. Ранее он использовал ее для перевозки товаров, которые надо было скрыть от пограничного контроля, - рассказывают в пресс-службе прокуратуры Алтайского края.
В итоге иностранцы все же пересекли границу, но гуляли на свободе не долго. В тот же день их задержали в Новосибирской области. Теперь им грозит до шести лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU