2019-02-20T13:50:22+03:00
Происшествия

Юная бийчанка украла банковскую карту своей бабушки, чтобы оплатить виртуальную игру

Алексей КУЧЕРЯВЫХ
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Юная бийчанка украла банковскую карту своей бабушки, чтобы оплатить виртуальную игруЮная бийчанка украла банковскую карту своей бабушки, чтобы оплатить виртуальную игруФото: Алексей КУЧЕРЯВЫХ
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Пенсионерка из Бийска лишилась сбережений, после того, как ее 14-летняя внучка рассчиталась ее банковской картой за игру в одной из социальных сетей.

Как сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Алтайскому краю, все произошло в сентябре 2018 года. Играя в приложении в одной из социальных сетей, 14-летняя внучка тайно взяла банковскую карту своей бабушки, чтобы оплатить эту игру. В течение месяца она несколько раз рассчитывалась за игру с помощью этой же банковской карты.

В итоге она потратила на игру около семи тысяч рублей.

Когда пенсионерка заметила, что с ее банковской карты пропали деньги, она обратилась с заявлением в полицию. После того, как выяснилось, что деньгами бабушки распорядилась ее внучка, последняя призналась и раскаялась в совершенном поступке.

Между тем, уголовное дело не прекратили. В настоящее время его вместе с обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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