С марта в Барнауле можно сделать экспресс-тест на ВИЧ
С марта любой житель или гость Барнаула может анонимно и бесплатно сдать экспресс-тест на ВИЧ и через 15 минут получить результат.
Как сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Алтайского края, экспресс-тестирование на ВИЧ будет проходить еженедельно, по вторникам и четвергам по адресу: город Барнаул, 5-ая Западная, 62, кабинет № 105 (второе крыльцо).
- во вторник сдать кровь можно с 13:00 до 15:00;
- в четверг – с 10:00 до 12:00.
В случае положительного результата, человеку будет предложено пройти уточняющее обследование на ВИЧ. Это можно будет сделать бесплатно, в случае предъявления паспорта.
Помните, что медицинское тестирование на ВИЧ-инфекцию включает лабораторное исследование и консультирование, что позволяет обеспечить раннее выявление заболевания и своевременное начало лечения, а также предотвратить новые случаи заражения ВИЧ-инфекцией.
ИСТОЧНИК KP.RU