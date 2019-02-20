2019-02-20T13:50:34+03:00
Общество

С марта в Барнауле можно сделать экспресс-тест на ВИЧ

Дарья САВЕНКО
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С марта любой житель или гость Барнаула может анонимно и бесплатно сдать экспресс-тест на ВИЧ и через 15 минут получить результат.

Как сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Алтайского края, экспресс-тестирование на ВИЧ будет проходить еженедельно, по вторникам и четвергам по адресу: город Барнаул, 5-ая Западная, 62, кабинет № 105 (второе крыльцо).

- во вторник сдать кровь можно с 13:00 до 15:00;

- в четверг – с 10:00 до 12:00.

В случае положительного результата, человеку будет предложено пройти уточняющее обследование на ВИЧ. Это можно будет сделать бесплатно, в случае предъявления паспорта.

Помните, что медицинское тестирование на ВИЧ-инфекцию включает лабораторное исследование и консультирование, что позволяет обеспечить раннее выявление заболевания и своевременное начало лечения, а также предотвратить новые случаи заражения ВИЧ-инфекцией.

ИСТОЧНИК KP.RU

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