Школьница украла телефон у пациентки детской поликлиники
Девочку-подростка из Барнаула приговорили к обязательным работам за то, что она украла телефон у пациентки детской поликлиники.
В поликлинике она оказалась в октябре прошлого года. В тот момент, когда одна из пациенток зашла в кабинет к врачу, непредусмотрительно оставив на лавочке в фойе свою куртку, малолетняя особа залезла к ней в карман и вытащила из него смартфон. После этого она выбросила чужую сим-карту и карту памяти и вставила свою.
Как рассказывают в пресс-службе прокуратуры Алтайского края, потерпевшая заметила пропажу телефона только когда надела куртку и сразу же обратилась в полицию.
Стражи правопорядка быстро установили воровку и задержали ее. Юная похитительница смартфонов настаивала на том, что она нашла трубку. Этой же версии она придерживалась и на суде, однако доказательств обратного оказалось достаточно. Несовершеннолетнюю признали виновной и приговорили к 60 часам обязательных работ.
ИСТОЧНИК KP.RU