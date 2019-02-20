2019-02-20T13:17:19+03:00
Происшествия

Школьница украла телефон у пациентки детской поликлиники

Анна СЕМИНА
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Девочка только и твердила, что нашла телефонДевочка только и твердила, что нашла телефонФото: Анна СЕМИНА
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Девочку-подростка из Барнаула приговорили к обязательным работам за то, что она украла телефон у пациентки детской поликлиники.

В поликлинике она оказалась в октябре прошлого года. В тот момент, когда одна из пациенток зашла в кабинет к врачу, непредусмотрительно оставив на лавочке в фойе свою куртку, малолетняя особа залезла к ней в карман и вытащила из него смартфон. После этого она выбросила чужую сим-карту и карту памяти и вставила свою.

Как рассказывают в пресс-службе прокуратуры Алтайского края, потерпевшая заметила пропажу телефона только когда надела куртку и сразу же обратилась в полицию.

Стражи правопорядка быстро установили воровку и задержали ее. Юная похитительница смартфонов настаивала на том, что она нашла трубку. Этой же версии она придерживалась и на суде, однако доказательств обратного оказалось достаточно. Несовершеннолетнюю признали виновной и приговорили к 60 часам обязательных работ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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