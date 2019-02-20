Более 50 рукописей прислали на краевой издательский конкурс

СЕГОДНЯ 12:58 2019-02-20T12:58:45+03:00

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В Барнауле завершился прием заявок на участие в краевом издательском конкурсе. Авторы прислали более 50 рукописей.

Больше всего работ зарегистрировано в номинации «Первая книга» - 14 рукописей. Еще 11 заявок поступило по номинации «Литература для детей и юношества». На одну меньше в «Художественной прозе».

- Восемь авторов подали заявки в номинации «Поэзия», шесть рукописей претендуют на издание в номинации «Краеведение», две заявки поступило в номинации «Публицистика», - рассказали в пресс-службе Министерства культуры Алтайского края.

Заявки приходили из Барнаула, Бийска, Заринска, Змеиногорска, Павловского, Чарышского, Смоленского районов, а также из других уголков края. В этом году на издание произведений заложено 1,5 миллиона рублей. Имена счастливчиков назовут в апреле. В каждой из номинаций будет несколько победителей.

ИСТОЧНИК KP.RU