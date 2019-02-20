ЧП в Камне-на-Оби: в жилом доме взорвался котел

СЕГОДНЯ 12:50 2019-02-20T12:52:31+03:00

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Вечером 19 февраля в одном из жилых домов Камня-на-Оби взорвался котел отопления. В доме выбило окна, рухнули межкомнатные перегородки и кирпичная печь, а раскуроченный металлический котел выбросило на середину комнаты. Хозяину дома повезло, он не пострадал, но до сих пор находится в шоковом состоянии.

По словам спасателей, которые оперативно выехали на место происшествия, мужчина лечился в больнице, поэтому его долго не было дома. За это время трубы перемёрзли, и когда хозяин по возвращению решил протопить печь, произошел взрыв.

После случившегося дом не пригоден для проживания. Администрация района пообещала решить вопрос о временном размещении мужчины, сообщает местное издание "Каменские известия".

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ИСТОЧНИК KP.RU