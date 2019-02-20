2019-02-20T12:37:44+03:00
Общество

Автомобиль провалился под лед в Барнауле

САПОЖКОВА Александра
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Учения в БарнаулеУчения в БарнаулеФото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю
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Сотрудники МЧС провели в Барнауле тактико-специальные учения. Они вытащили автомобиль отечественного производства, который, по легенде, на Оби провалился под лед.

- Чрезвычайное происшествие якобы произошло на одной из речных проток. При этом два пассажира успели спастись и отправились за подмогой пешком, но, увы, заблудились. Пострадавших нашли с помощью беспилотников, а потом доставили в пункты обогрева, - сообщает «АиФ» - Алтай».

Автомобиль из воды тем временем вытащили специалисты «Автоспаса» - дорожно-спасательной службы. Врио начальника управления МЧС Александр Макаров отметил, что учения прошли успешно и ЧП ликвидировали слаженно и оперативно.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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