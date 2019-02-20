В Барнауле в ближайшие дни похолодает

СЕГОДНЯ 12:11 2019-02-20T12:11:14+03:00

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Последние дни в Барнауле держится плюсовая температура – днем столбик термометра поднимается до +1…+3 градусов. Однако уже завтра ожидается небольшое похолодание.

Так, в ночь на четверг, 21 февраля, температура опустится до -5…-7 градусов, а днем поднимется до 0…-2. Ожидается мокрый снег и метель. Ночью в пятницу, 22 февраля, в краевой столице будет -11…-13 градусов, а днем – не выше -4 градусов. Осадков в этот день не ожидается. В ночь на субботу, 23 февраля, температура в Барнауле опустится до -13…-15 градусов, а днем поднимется до -5…-7 градусов.

Между тем, весенняя погода становится причиной образования наледи и сосулек. Если на крыше многоквартирного дома скопились снег, наледь и сосульки, жильцам необходимо обратиться в свою управляющую организацию. В случае бездействия обслуживающей компании можно позвонить в диспетчерские службы в районных администрациях:

- Железнодорожный район – 62-56-95;

- Индустриальный район – 47-51-83;

- Ленинский район – 54-44-49;

- Октябрьский район – 24-74-98;

- Центральный район – 63-08-25;

либо в городской комитет жилищно-коммунального хозяйства – 37-05-32, 37-05-06.

ИСТОЧНИК KP.RU