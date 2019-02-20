В Барнауле в ближайшие дни похолодает
Последние дни в Барнауле держится плюсовая температура – днем столбик термометра поднимается до +1…+3 градусов. Однако уже завтра ожидается небольшое похолодание.
Так, в ночь на четверг, 21 февраля, температура опустится до -5…-7 градусов, а днем поднимется до 0…-2. Ожидается мокрый снег и метель. Ночью в пятницу, 22 февраля, в краевой столице будет -11…-13 градусов, а днем – не выше -4 градусов. Осадков в этот день не ожидается. В ночь на субботу, 23 февраля, температура в Барнауле опустится до -13…-15 градусов, а днем поднимется до -5…-7 градусов.
Между тем, весенняя погода становится причиной образования наледи и сосулек. Если на крыше многоквартирного дома скопились снег, наледь и сосульки, жильцам необходимо обратиться в свою управляющую организацию. В случае бездействия обслуживающей компании можно позвонить в диспетчерские службы в районных администрациях:
- Железнодорожный район – 62-56-95;
- Индустриальный район – 47-51-83;
- Ленинский район – 54-44-49;
- Октябрьский район – 24-74-98;
- Центральный район – 63-08-25;
либо в городской комитет жилищно-коммунального хозяйства – 37-05-32, 37-05-06.
ИСТОЧНИК KP.RU