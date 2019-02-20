Скоростной поезд «Ласточка» между Барнаулом и Новосибирском в этом году не запустят

СЕГОДНЯ 12:05 2019-02-20T12:05:59+03:00

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Ранее в СМИ появилась информация о том, что уже в 2019 году между Барнаулом и Новосибирском будет запущен скоростной поезд «Ласточка». На скоростном поезде до столицы Сибири можно добраться за 2,5-3 часа. Но пока это только планы.

В министерстве транспорта Алтайского края заявили, что работы в этом направлении ведутся, но до конца этого года запустить «Ласточку» не получится. Когда это произойдет тоже неизвестно, сообщают на сайте сиб.фм.

Напоминаем, что в августе 2014 года был осуществлен пробный запуск «Ласточки» из Барнаула в Новосибирск. Он был приурочен к 100-летию железнодорожного сообщения между этими городами. Скоростной поезд состоял из 5 вагонов и более чем 400 посадочных мест.

Справка КП

«Ласточка» - электропоезд, созданный фирмой Siemens для РЖД. Всего их произведено 140.

ИСТОЧНИК KP.RU