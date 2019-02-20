Более 20 зданий остались без воды в Новоалтайске из-за аварии

СЕГОДНЯ 11:45 2019-02-20T11:46:14+03:00

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Очередная коммунальная авария произошла в Алтайском крае накануне, 19 февраля. На этот раз порыв случился в Новоалтайске. Без воды остались более 20 жилых домов, 5 детских садов и школа.

Как сообщает «ТАСС» со ссылкой на Министерство строительства и ЖКХ Алтайского края, сегодня, 20 февраля, коммунальщики пытались восстановить водоснабжение, но произошел новый порыв.

Пока аварийная бригада его устраняет, детские сады и школа продолжают свою работу. Сроки устранения аварии на данный момент неизвестны. Жителей, которые попали в зону аварии, оповестили о временном отключении водоснабжения.

Напомним, что этой зимой Алтайский край захлестнула череда коммунальных аварий. Власти региона признали, что тепловые и водопроводные сети сильно изношены, в связи с этим требуются серьезные капиталовложения для исправления ситуации.

ИСТОЧНИК KP.RU