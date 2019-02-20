В Барнауле по горячим следам раскрыли убийство

СЕГОДНЯ 11:39 2019-02-20T11:41:32+03:00

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Следственные органы по горячим следам раскрыли убийство, которое произошло вечером 19 февраля на улице Панфиловцев в Барнауле.

Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по Алтайскому краю, тело 43-летнего мужчины было обнаружено в квартире одного из жилых домов. На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. По горячим следам был задержан 42-летний знакомый погибшего. Как стало известно, мужчины вместе выпивали, когда между ними возникла ссора. Мужчина взял нож и ударил им в шею знакомого. Тот умер на месте.

Уголовное дело возбудили по статье «Убийство». В ближайшее время будет решаться вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу и предъявлении обвинения.

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ИСТОЧНИК KP.RU