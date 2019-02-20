Жителю Алтайского края дали 15 лет колонии за совращение девочки

СЕГОДНЯ 11:17 2019-02-20T11:44:05+03:00

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Житель Алтайского края приговорен к 15 годам лишения свободы за совращение девочки.

Как рассказали в пресс-службе СУ СКР по Алтайскому краю, в 2015 году, находясь в местах лишения свободы, мужчина познакомился с жительницей одного из районов Алтайского края. Они начали переписываться, а через два года, после его освобождения, жить вместе. На новогодние каникулы к ним в гости приехали внуки женщины. Сожитель завлекал шестилетнюю девочку играми в мобильном телефоне, и совершал насильственные действия сексуального характера, а после – просил никому не говорить об этом.

Когда стало известно о домогательствах, мужчина своей вины не признал. Не поверила в это и его сожительница. Они утверждали, что мать девочки специально оговаривает бывшего заключенного. Однако следователи смогли доказать вину и приговорили его к 15 годам лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU