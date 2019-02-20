СЕГОДНЯ 10:23 2019-02-20T10:27:37+03:00

В Барнауле разбирают снежный городок на пешеходной улице Фото: Светланы Земляновой

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Барнаульцы сообщили о том, что в краевом центре начали демонтировать снежный городок на пешеходной улице Мало-Тобольской. Пока одни иронизируют по этому поводу, другие искреннее сожалеют о последнем напоминании о новогодних праздниках.

Пост о том, что в городе начался демонтаж снежного городка, разместили в сообществе «Barnaul 22». Горожане активно комментируют это событие.

– Обещал детям на выходных ещё разок сходить! Вечерами очень красиво! – написал Василий Шаповалов.

– А зачем ломать городок? Елку убрали и норм, – прокомментировала Анастасия Михайлова.

– Тает. Обваливается все, – ответила ей Ольга Шульгина.

– И так хорошо постоял, понравился больше главной городской. Как-то уютнее что ли, – поделилась своими мыслями Анастасия Межуева.

– Ура! Весна идет! Весне дорогу! Ждем масленицу! – не стала скрывать свою радость Наталья Ломакина.

ИСТОЧНИК KP.RU