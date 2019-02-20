2 марта стартует новый сезон лиги «#КВНАЛТАЙ»

СЕГОДНЯ 08:26 2019-02-20T08:26:02+03:00

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Новый сезон-2019 лиги «#КВНАЛТАЙ» традиционно начнется с фестиваля, на котором выступят команды из нашего края и соседних регионов. Об участии уже заявили более 20-ти команд из Барнаула, Рубцовска, Заринска, Бийска, Новосибирской и Кемеровской областей, Республик Алтай и Казахстан.

Как всегда, на игре редакторы лиги, которые уже имеют опыт игры в телевизионных лигах КВН, выберут самые смешные шутки команд.

Напомним, по итогам международного фестиваля команд КВН «КиВин-2019» в Сочи лига «#КВНАЛТАЙ» вошла в ТОП-10 лучших официальных лиг международного сюза КВН, заняла второе место среди лиг Сибири и в очередной раз подтвердила статус официальной.

Фестиваль состоится 2 марта в ДК «Сибэнергомаш» (пр. Ленина, 147). Начало в 18 часов. Билеты можно приобрести на сайте barnaul.kassy.ru и во всех кассах города сети Кассы.ру за 200-250 рублей.

Подробности смотрите в группе «#КВНАЛТАЙ» во «ВКонтакте» и на странице в «Инстаграме».

ИСТОЧНИК KP.RU