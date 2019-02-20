Совы слетаются в Бийск в поисках пропитания

СЕГОДНЯ 07:02 2019-02-20T07:02:38+03:00

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Жители Бийска все чаще на улице начали встречать лесных жителей - сов. Пернатые хищники сидят на проводах и деревьях в городской местности, и, кажется, чувствуют себя комфортно.

Как рассказал «Бийскому рабочему», кандидат биологических наук, доцент АГГПУ им. В.М. Шукшина Сергей Важов, обосновалась в Бийске ночная птица неясыть.

– Такая ситуация является нормальной, подобные случаи не раз описаны в научной литературе. Сов замечают во многих городах: Горно-Алтайске, Барнауле, не исключение и Бийск. В основном пернатых замечают зимой, в холода им требуется больше пищи. А мелкие грызуны - главный корм сов - уходят глубоко под снег. Птице становится нелегко доставать мышей, и поэтому она отправляется в город добывать себе пропитание, - рассказал специалист.

По словам Важова, в городе пернатые хищники, скорее всего, находят себе добычу в виде крыс вблизи свалок, мусорных контейнеров, также они охотятся на голубей и мелких птиц. -

- Поэтому участившиеся в последнее время случаи появления сов в городских окрестностях связаны, прежде всего, с недавними морозами и нехваткой пропитания , - предположил собеседник.

Издание отмечает, что если вдруг вы заметили пернатого хищника, лучше пройти мимо, а не пытаться поймать птицу.

ИСТОЧНИК KP.RU