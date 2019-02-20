На Алтае сельчанин угнал Renault Duster, чтобы доехать до родственников

СЕГОДНЯ 06:08 2019-02-20T06:08:54+03:00

26-летний сельчанин проник в гараж, завел автомобиль Renault Duster, и уехал на нем. Фото: предоставлено пресс-службой

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Житель Петропавловского района угнал у знакомых автомобиль, чтобы доехать до родственников. Произошло это в селе Коробейниково Усть-Пристанского района.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю, 26-летний сельчанин, взломав навесной замок, проник в гараж, завел автомобиль Renault Duster, и уехал на нем. Автовладелец сообщил об угоне в органы внутренних дел. Ориентировка с приметами транспортного средства была передана всем нарядам полиции ближайших районов. Вскоре экипаж ГИБДД задержал угонщика. Как оказалось, он уехал в село Антоньевка Петропавловского района, где проживают его родственники.

Мужчина знаком с потерпевшим, ранее он помогал ему справляться с хозяйством. Ранее задержанный неоднократно привлекался к уголовной ответственности.

Уголовное дело возбуждено по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (угон)».

ИСТОЧНИК KP.RU