2019-02-20T05:32:36+03:00
Происшествия

Огромная снежная глыба чуть не убила женщину с ребенком в коляске

САПОЖКОВА Александра
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Скриншот с видеоСкриншот с видео
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Трагедией могла закончиться прогулка жительницы Барнаула с ребенком в коляске днем 19 февраля. В паре метров от них рухнула огромная снежная глыба.

Видео выложили в паблике «Барнаул 22». Женщина идет по тротуару, и тут неожиданно с крыши летит ком. От испуга она останавливается, разворачивается и идет в обратную сторону.

Снег с крыши чуть не упал на коляску с ребенком в Барнауле (Barnaul22).Автор: Николай Овсянников

- Снежной лавиной, упавшей с крыши дома на Сиреневой, 30, чуть не убило девушку с ребенком... Девушка успела среагировать и вовремя остановиться. "Спасибо" нашей УК "Забота" за беспокойство. Представители УК написали в общедомовом чате: "Никто не погиб", - сообщил в паблике барнаулец Николай Овсянников.

- Надо быть бдительными. В воскресенье наблюдала картину - на Ленина упал снег со льдом - не хилые такие куски... Мужчина подошел и смотрит... Можно было и второй партии дождаться, - написал один из участников паблика.

Ранее городская администрация призывала горожан жаловаться на сосульки и свисающий с крыш снег в УК, а если те не реагируют – в диспетчерские службы в районных администрациях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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