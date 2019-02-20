На Алтае запустили проект «Пассажир в приоритете»

СЕГОДНЯ 04:08 2019-02-20T04:08:10+03:00

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Проект «Пассажир в приоритете» в Алтайском крае запустили реготделение партии «Единая Россия» и Общероссийское объединение пассажиров. Его цель — повысить качество обслуживания пассажиров и развить транспортную систему.

— Мы не можем оставить без внимания резонансные ситуации в общественном транспорте. Мы возьмём на себя работу с обращениями граждан, изучение ситуаций и последующие обращения в компетентные органы, - сказал зам. секретаря краевого отделения партии, руководитель регисполкома Денис Голобородько.

Обращения и предложения будут собираться на площадке региональной приемной партии, через соцсети и СМИ. Общероссийское объединение пассажиров будет оказывать информационную и консультационную поддержку.

— Периодически возникают инциденты, как, к примеру, высадка детей из автобуса на мороз. Это требует мер. Положительный опыт уже есть в Санкт-Петербурге - там случаи безбилетного проезда детей фиксируются и в последующем оплачиваются родителями, — отметил руководитель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов. — Наша задача - в первую очередь, создать площадку для предложений. Предложения позволят принимать взвешенные законодательные решения.

Алтайский край станет первым в России, где проект «Пассажир в приоритете» будет работать.

ИСТОЧНИК KP.RU