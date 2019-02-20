На Алтае запустили проект «Пассажир в приоритете»
Проект «Пассажир в приоритете» в Алтайском крае запустили реготделение партии «Единая Россия» и Общероссийское объединение пассажиров. Его цель — повысить качество обслуживания пассажиров и развить транспортную систему.
— Мы не можем оставить без внимания резонансные ситуации в общественном транспорте. Мы возьмём на себя работу с обращениями граждан, изучение ситуаций и последующие обращения в компетентные органы, - сказал зам. секретаря краевого отделения партии, руководитель регисполкома Денис Голобородько.
Обращения и предложения будут собираться на площадке региональной приемной партии, через соцсети и СМИ. Общероссийское объединение пассажиров будет оказывать информационную и консультационную поддержку.
— Периодически возникают инциденты, как, к примеру, высадка детей из автобуса на мороз. Это требует мер. Положительный опыт уже есть в Санкт-Петербурге - там случаи безбилетного проезда детей фиксируются и в последующем оплачиваются родителями, — отметил руководитель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов. — Наша задача - в первую очередь, создать площадку для предложений. Предложения позволят принимать взвешенные законодательные решения.
Алтайский край станет первым в России, где проект «Пассажир в приоритете» будет работать.
ИСТОЧНИК KP.RU