Главбух барнаульского детсада похитила свыше 200 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 16:06 2019-02-19T16:07:27+03:00

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Уголовное дело в отношении главного бухгалтера одного из детских садов Алтайского края направили в суд. Женщине предъявили обвинение по статье «Мошенничество».

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю, на протяжении трех лет, с 2013 по 2016 год, женщина по фальшивым электронным документам похитила со счетов детского сада около 187 тысяч рублей.

Кроме того, в 2017 году, находясь в должности главного бухгалтера уже другого детского сада краевого центра, она совершила аналогичное преступление, похитив около 16 тысяч рублей. Эти деньги она потратила на свои личные нужды.

Преступление было выявлено оперативными сотрудниками отдела по борьбе с экономическими преступлениями и противодействия коррупции УМВД России по Барнаулу.

Свою вину главбух признала в полном объеме, написав явку с повинной и добровольно возместив причиненный материальный ущерб на сумму более 100 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU