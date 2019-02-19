2019-02-19T14:14:08+03:00
Общество

Погода на 20 февраля 2019 года в Барнауле: +2 градуса

Дарья САВЕНКО
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В ночь на среду температура воздуха в Барнауле опустится до -7…-9 градусов, днем поднимется до +2В ночь на среду температура воздуха в Барнауле опустится до -7…-9 градусов, днем поднимется до +2Фото: Дарья САВЕНКО
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В среду, 20 февраля 2019 года, в Барнауле ожидается весенняя погода с небольшим ветром.

По данным синоптиков, в ночь на среду температура воздуха в Барнауле опустится до -7…-9 градусов, днем поднимется до +2. Без осадков, ветер южный, 3-8 метров в секунду.

По Алтайскому краю ночью -6…-11, в предгорных и восточных районах до -17 градусов. Днем синоптики прогнозируют -2…+3, в предгорьях до +8 градусов. Местами в западных районах небольшой снег, мокрый снег, метель, ветер южный, 3-8, местами порывы до 14 метров в секунду.

При осадках, ухудшающих видимость, следует при движении на автомобиле уменьшить скорость движения до 10-20 км/ч, ехать при ближнем свете фар или с «противотуманками» и внимательно следить за дорогой. Перед поездкой важно проверить состояние всех систем автомобиля, комплектацию аптечки и средств пожаротушения, необходимых аварийно-спасательных средств в виде топора и троса, а также средств связи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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