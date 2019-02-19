2019-02-19T13:50:48+03:00
Общество

Студенты напали на администратора ТЦ «Галактика»

Иван ОЛЕКСЮК
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Фото: со страницы в соцсетяхФото: со страницы в соцсетяхФото: Телеграм-канал "Unusual Crimes Barnaul"
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Вместо того, чтобы грызть со всех сил гранит науки в надежде пополнить ряды молодых, перспективных и уехавших из Алтайского края, группа молодых студентов (19-20 лет) развлекалась тем, что каталась на продуктовых тележках в ТЦ «Галактика»

Как пишет телеграм-канал «Unusual Crimes Barnaul», компания, попивая пиво, шумела, курила, лузгала семечки, и матерясь, дрифтовала на тележках, создавая помеху автомобилистам.

9 февраля к ним без какой-либо агрессии подошёл 28-летний администратор паркинг-этажа и попросил прекратить гонки на тележках. 19-летний вожак шайки, крепко выругавшись в адрес администратора, ударил его по лицу, наградив администратора закрытым переломом носа.

- Администратор по рации сообщил на пульт охраны о случившемся, и уже через несколько минут живущий по воровским законам юный ауешник слёзно извинялся и просил прибывших копов решить вопрос мирно. А в это время парниша-администратор в одном из ближайших травмпунктов снимал побои, дабы на юного упыря написать заявление за причинение вреда средней тяжести (112 УК РФ), - пишет телеграм-канал.

Самое страшное, что грозит юному барнаульцу, возмещение ущерба и условный срок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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