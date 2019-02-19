В Барнауле откроется новый реабилитационный центр «Территория здоровья»

СЕГОДНЯ 13:40 2019-02-19T13:40:42+03:00

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Уже этой весной пациенты с заболеваниями нервной системы и опорно-двигательного аппарата смогут обратиться за медицинской помощью в реабилитационный центр «Территория здоровья». Он находится на Змеиногорском тракте, 36е.

В нашем регионе уровень заболеваемости костно-мышечной системы и артрозами достаточно высокий, а медицинские центры недостаточно оснащены для реабилитации таких пациентов, поэтому было принято решение построить новое учреждение, объясняют на официальном сайте региона.

Центр площадью в 11 тысяч квадратных метров вмещает дневной стационар, поликлинику, 148 стационарных мест, бассейн, массажные кабинеты, залы ЛФК и кабинет виртуальной реабилитации. Он также оснащен современным высокотехнологичным оборудованием и всем необходимым для инвалидов. Реабилитацию пациенты будут проходить по страховым полисам.

Отметим, инвестором проекта стала московская компания «ПремиумСтрой». На строительство реабилитационного центра ушло порядка 770 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU